أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد شهدت توافد الٱلاف من أبناء المحافظة وزائريها على الشواطىء والمتنزهات والحدائق في ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

كما شهدت حارات العيد بنطاق المحافظة توافد الأطفال مع أسرهم وسط حالة من الفرحة والبهجة في شوارع المحافظة، فضلا عن إقبال المواطنين داخل الأندية المطلة على قناة السويس.

زوار بورسعيد يشيدون بالتطور الحضاري والجمالي على أرض الباسلة 1000292249 1000292243 1000292272 1000292273 1000292277 1000292275 1000292234 1000292271 1000292278 1000292246 1000292240 1000292237 1000292274 1000292270 1000292269

و أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات ؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء ومدينة بورفؤاد.