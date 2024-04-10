استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى أول أيام عيد الفطر المبارك عددا من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأنبا تادرس مطران بورسعيد ورجال الكنيسة ، ومديري الإدارات ، وعدد من أبناء المحافظة.

في بداية الاحتفالية قدمت فرقة "الأنامل الصغيرة" بقيادة دكتور راجي المقدم، قائد الأوركسترا ومؤسس الفرقة، عددا من الفقرات الغنائية والمقطوعات الموسيقية وسط تفاعل كبير من الحضور، كما قدمت فرقة عجميه بقيادة المخرج عمرو عجمي عددا من الاستعراضات ، وفرقة حضانة نور كيدز فقرة فنية رائعة لعدد من الأطفال.

وقدم محافظ بورسعيد لجميع الحاضرين، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ووجه محافظ بورسعيد رسالة لهم بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد، وشكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان والرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة.

وبعث محافظ بورسعيد بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ الرئيس على التنصيب لفترة رئاسية جديدة ، مشيرا للطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس، مشددًا على أهمية وعي المواطن بجهود الدولة في كل القطاعات، والتصدي لمحاولات تضليل وتخريب الأفكار.

ورحب اللواء عادل الغضبان بوفد المهنئين من شركاء الوطن الواحد الإخوة الأقباط، مؤكدًا أنه ليس بجديد على أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد .

محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الفطر من الأجهزة التنفيذية والشعبية والدينية 1000291707 1000291710 1000291720 1000291590 1000291629 1000291611 1000291554 1000291644 1000291566 1000291617

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي طفرة في المشروعات التنموية والقومية والخدمية، والتي ساهمت في جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية، بفضل المشروعات التي تم تنفيذها في جميع القطاعات بمختلف الأحياء.

ومن جانبه، وجه الانبا تادرس مطران بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد وأبناء بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر، مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الأعياد والأفراح، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة.