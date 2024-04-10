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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشارك المسنين والأيتام الإفطار في أول أيام عيد الفطر| صور

محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك المسنين و الفتيات القاصرات و الأطفال

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية تحسين الصحة ودار المسنين، ودار الفتيات القاصرات وجمعية تحسين الصحة وذلك لتقديم التهنئة لنزلاء الدور من السيدات المسنات و الأطفال الأيتام، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها الدكتور  عمرو عثمان نائب المحافظ والمهندس محمد السيد  ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعى.

 

وقدم " محافظ بورسعيد "  التهنئة لجميع الفتيات القاصرات داخل الجمعية، وللأمهات بدار المسنين، كما شاركهم محافظ بورسعيد الإفطار في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك ، معربا عن سعادته لمشاركتهم أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على  نزلاء الدار ، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة.

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وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء دار الفتيات القاصرات  ،  ودار المسنات و توفير كافة سبل الراحة لهم،  وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السيد لحرصة الدائم على توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمين وتوفير مايحتاجونه من طلبات.

محافظ بورسعيد يشارك المسنين و الفتيات القاصرات و الأطفال الأيتام الإفطار

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ووجه " محافظ بورسعيد " مسئولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالب النزلاء،  وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.

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