محافظ بورسعيد يشارك المسنين والأيتام الإفطار في أول أيام عيد الفطر| صور

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية تحسين الصحة ودار المسنين، ودار الفتيات القاصرات وجمعية تحسين الصحة وذلك لتقديم التهنئة لنزلاء الدور من السيدات المسنات و الأطفال الأيتام، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والمهندس محمد السيد ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعى.

وقدم " محافظ بورسعيد " التهنئة لجميع الفتيات القاصرات داخل الجمعية، وللأمهات بدار المسنين، كما شاركهم محافظ بورسعيد الإفطار في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك ، معربا عن سعادته لمشاركتهم أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدار ، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء دار الفتيات القاصرات ، ودار المسنات و توفير كافة سبل الراحة لهم، وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السيد لحرصة الدائم على توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمين وتوفير مايحتاجونه من طلبات.

محافظ بورسعيد يشارك المسنين و الفتيات القاصرات و الأطفال الأيتام الإفطار 1000291547 1000291544 1000291543 1000291542 1000291539 1000291540 1000291541 1000291538 1000291537 1000291536

ووجه " محافظ بورسعيد " مسئولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالب النزلاء، وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.