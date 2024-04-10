خلال تهنئتهم بعيد الفطر.. محافظ بورسعيد رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة إلى رجال الشرطة "ضباط وأفراد وجنود" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري وعدد من القيادات الأمنية، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة.

وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

الغضبان يزور قوات أمن بورسعيد في أول أيام عيد الفطر المبارك 1000291255 1000291264 1000291291 1000291282 1000291276 1000291288 1000291270 1000291305 1000291294 1000291273

وأضاف محافظ بورسعيد أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الفطر بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدي المواطن

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.