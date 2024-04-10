خلال تهنئتهم بعيد الفطر.. محافظ بورسعيد رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة إلى رجال الشرطة "ضباط وأفراد وجنود" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري وعدد من القيادات الأمنية، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة.
وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة.
وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.
وأضاف محافظ بورسعيد أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الفطر بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدي المواطن
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.