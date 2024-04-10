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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط أجواء الفرحة..

محافظ بورسعيد يشارك الآلاف من أبناء المحافظة صلاة عيد الفطر | صور

بساحة المعمورة وسط
بساحة المعمورة وسط أجواء من الفرحه .. محافظ بورسعيد

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المعمورة بنطاق حي الشرق ، وذلك وسط الٱلاف من أبناء محافظة،  وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء مازن صبري مدير الأمن والأستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود محمود حسين عضو مجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب  وعدد من القيادات والأجهزة الأمنية و التنفيذية ببورسعيد.

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وقدَّم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم وأهالي محافظة بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليُمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة، حيث تناولت خطبة العيد الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل فى الطاعات عقب شهر رمضان، ثم صافح المحافظ المصلين والمواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك.

بساحة المعمورة وسط أجواء من الفرحه .. محافظ بورسعيد يشارك الٱلاف صلاة عيد الفطر

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من جانب آخر توافد آلاف المواطنون بمحافظة بورسعيد ، اليوم، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مرددين تكبيرات صلاة العيد واصطحب الآباء أبناءهم الصغار وزوجاتهم وذويهم لأداء صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور، وتبادل الجميع التهانى بحلول العيد.

بورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسط أجواء من الفرحة مصرنا الحبيبة محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد عضو مجلس النواب

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