مديرية الصحة بالوادي الجديد: 7 تخصصات طبية بالقافلة المجانية بقرية الثورة بالخارجة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، متابعة الدكتورة منى فتحي، مديرة الإدارة الصحية بالخارجة، اليوم الخميس، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية الثورة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتكثيف الجهود لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف القرى والمناطق.

وأوضحت المديرية أن القافلة تضم 7 تخصصات طبية، وتقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي القرية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأضافت أن مديرة الإدارة الصحية تابعت، يرافقها فرق الإشراف بالإدارة، انتظام سير العمل بالقافلة، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالي، إلى جانب التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة، وحسن استقبال المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية.

وأكدت المديرية استمرار جهودها لدعم القوافل الطبية المجانية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، والوصول بها إلى مختلف القرى والتجمعات السكانية، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.