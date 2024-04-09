محافظ بورسعيد يلتقى بالشباب من العاملين بديوان المحافظة لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ،بقاعة السفيرة فايزة بديوان عام المحافظة، العاملين بإدارات الديوان من العناصر الشبابية، لتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي ،و مديري الإدارات وعدد من العاملين الشباب بإدارات الديوان من الشباب .

و هنأ محافظ بورسعيد العاملين بإدارات الديوان ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، متمنيا لهم قضاء وقت سعيد خلال الاحتفال بعيد الفطر ،داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك محافظ بورسعيد: يلتقى العناصر الشبابية 1000289838 1000289802 1000289790 1000289820 1000289799 1000289811 1000289793 1000289817

و أكد المحافظ علي إن العناصر الشبابية من العاملين بالديوان العام والمراكز التكنولوجية كان لهم دور كبير في نجاح المشروعات الكبرى التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بأكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، للمشاركة في خطط التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد.