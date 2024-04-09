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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى بالشباب من العاملين بديوان المحافظة لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

لتقديم التهنئة بحلول
لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك محافظ بورسعيد: يلتقى

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ،بقاعة السفيرة فايزة  بديوان عام المحافظة، العاملين بإدارات الديوان من العناصر الشبابية، لتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي ،و مديري الإدارات  وعدد من العاملين الشباب  بإدارات الديوان من الشباب .

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محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بإدارات الأمن والنظافة بعيد الفطر المبارك

و هنأ محافظ بورسعيد العاملين بإدارات الديوان ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، متمنيا لهم قضاء وقت سعيد خلال الاحتفال بعيد الفطر ،داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك محافظ بورسعيد: يلتقى العناصر الشبابية

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و أكد المحافظ علي إن العناصر الشبابية من العاملين بالديوان العام والمراكز التكنولوجية كان لهم دور كبير في نجاح المشروعات الكبرى التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بأكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، للمشاركة في خطط التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد.

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