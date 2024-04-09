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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجنة الحصر لإعادة تخطيط إحدى المناطق بحي المناخ

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. يستعرض مستجدات تطوير وإعادة تخطيط منطقة 6

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم  ، اجتماعا ، لمتابعه مستجدات اعمال لجنة الحصر لدراسة تطوير و إعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ ، و ذلك في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، والمهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان ببوسعيد ، و العميد نعمان على رئيس حى المناخ ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة و الجهات المختصة ( المشروعات و الاسكان و التخطيط العمراني و المساحه والاملاك و حمايه املاك الدوله و الشئون القانونيه و التعاون الانتاجي )

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واستمع محافظ بورسعيد من اللجنة المشكلة لدراسة تطوير المنطقة لأعمال الحصر الميداني لمنطقة c6 و الوضع الراهن لجميع الأنشطة داخل المنطقة وتحديد ارض الفضاء و الاشغالات ،وذلك  لإعادة تخطيطها بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة .

و وجه محافظ بورسعيد اللجنة المشكلة من الجهات المختصة من  الإسكان و المشروعات و الإملاك و حماية أملاك الدولة والمساحة ،بإعداد مقترح تفصيلي لتطوير وإعادة تخطيط المنطقة و تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها محافظة بورسعيد.

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