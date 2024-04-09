محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجنة الحصر لإعادة تخطيط إحدى المناطق بحي المناخ

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اجتماعا ، لمتابعه مستجدات اعمال لجنة الحصر لدراسة تطوير و إعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ ، و ذلك في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، والمهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان ببوسعيد ، و العميد نعمان على رئيس حى المناخ ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة و الجهات المختصة ( المشروعات و الاسكان و التخطيط العمراني و المساحه والاملاك و حمايه املاك الدوله و الشئون القانونيه و التعاون الانتاجي )

واستمع محافظ بورسعيد من اللجنة المشكلة لدراسة تطوير المنطقة لأعمال الحصر الميداني لمنطقة c6 و الوضع الراهن لجميع الأنشطة داخل المنطقة وتحديد ارض الفضاء و الاشغالات ،وذلك لإعادة تخطيطها بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة .

و وجه محافظ بورسعيد اللجنة المشكلة من الجهات المختصة من الإسكان و المشروعات و الإملاك و حماية أملاك الدولة والمساحة ،بإعداد مقترح تفصيلي لتطوير وإعادة تخطيط المنطقة و تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها محافظة بورسعيد.