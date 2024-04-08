عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط توافد المواطنين.. محافظ بورسعيد يفتتح سوق "الهنا" الحضاري بمنطقة خديجة

وسط توافد المواطنين
وسط توافد المواطنين .... محافظ بورسعيد يفتتح سوق " الهنا "

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،   سوق الهنا الحضاري المطور بمنطقه خديجة بحي الضواحى، والذي يأتي بالتزامن مع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "خديجه "،  ويأتي أيضا في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضارية جديدة تتناسب مع جهود التنمية التى تشهدها المحافظة في كافة المجالات ، وذلك وسط توافد المواطنين من أهالي منطقة خديجة ،  رافقه خلالها الدكتور منصور بكري السكرتير العام و الاستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي و عدد من الجهات التنفيذية.

وسط توافد المواطنين .... محافظ بورسعيد يفتتح سوق " الهنا " الحضاري بمنطقة خديجة

1000289366
1000289366
1000289364
1000289364
1000289365
1000289365
1000289361
1000289361
1000289362
1000289362
1000289363
1000289363
1000289358
1000289358
1000289359
1000289359
1000289360
1000289360
1000289356
1000289356
1000289355
1000289355
1000289357
1000289357

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الهنا الحضاري الجديد، أحد أبرز المشروعات الخدمية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي الضواحي، والذي يقام على مساحة 1700 م٢،و يضم 76 محلا تجاريا، و 15 محل استثماري، ويشمل كافة الباعة الجائلين من السوق العشوائي القديم، حيث تم تسكينهم في السوق المطور لتحقيق الانضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات.

تخصيص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر في بورسعيد وبورفؤاد

محافظ بورسعيد يشارك 5 آلاف مواطن الإفطار الرمضاني .. صور

و أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من نقل وتسكين كافة  أصحاب الأحقيات بسوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة بحي الضواحى ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التشغيل التجريبي للسوق والبدء في ممارسه النشاط التجاري للمحال التى تسكينها ،وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة بوحدات آمنة كاملة المرافق.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تصميم السوق ، والذي يعد نقلة حضارية في الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة ، و أشار محافظ بورسعيد أنّ السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة لبيع الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم  والمنتجات المتنوعة لتوفير احتياجات المواطنين وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع الحى ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات ، مؤكدا علي تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

ومن جانبهم ، وجه أهالي " خديجة " الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على جهود التطوير الغير مسبوقة التي شهدتها منطقة خديجة بالكامل ، مشيدين باهتمام محافظ بورسعيد البالغ بتطوير حي الضواحي و تزويده بالمشروعات الخدمية و الحضارية التي ترتقي بحياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم .

بورسعيد احتياجات المواطنين السلع والمواد الغذائية السوق العشوائى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات الخدمية النشاط التجاري محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

موضوعات متعلقة

تخصيص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر في بورسعيد وبورفؤاد

محافظ بورسعيد يشارك 5 آلاف مواطن الإفطار الرمضاني .. صور

أجهزة كهربائية لـ60 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد المقبلين على الزواج| صور

للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر.. محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة الإنجيلية

محافظة بورسعيد تنظم إفطارا جماعيا لأهالي الزهور والضواحي والمناخ .. غدا

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة القدر بمسجد الحسين

محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية يشاركان أهالي بورفؤاد أداء صلاة التراويح

بعد تجديد الثقة به.. 8 معلومات مهمة عن رئيس إقليم القناة للرعاية الصحية

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب منتجات محظور تصديرها للخارج.. تفاصيل

دعاء ختم القرآن.. اعرف فضله ولماذا نصح به النبي

بسعر أقل 30% من الأسواق| طرح كحك العيد والبسكوت في هذه الأماكن

بث مباشر.. محكمة العدل تعقد أولى جلسات دعوى تتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة في غزة

خلال أيام الساعة هتتغير| متي يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

فلسطينية تحاول طعن جنود إسرائيليين عند حاجز في غور الأردن.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أول استخدام.. ماسك العيد لتفتيح ونضارة البشرة

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

لافتة.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فستان جريء.. فيفي عبده تثير الجدل بظهورها

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ