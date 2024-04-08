افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سوق الهنا الحضاري المطور بمنطقه خديجة بحي الضواحى، والذي يأتي بالتزامن مع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "خديجه "، ويأتي أيضا في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضارية جديدة تتناسب مع جهود التنمية التى تشهدها المحافظة في كافة المجالات ، وذلك وسط توافد المواطنين من أهالي منطقة خديجة ، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري السكرتير العام و الاستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي و عدد من الجهات التنفيذية.

وسط توافد المواطنين .... محافظ بورسعيد يفتتح سوق " الهنا " الحضاري بمنطقة خديجة 1000289366 1000289364 1000289365 1000289361 1000289362 1000289363 1000289358 1000289359 1000289360 1000289356 1000289355 1000289357

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الهنا الحضاري الجديد، أحد أبرز المشروعات الخدمية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي الضواحي، والذي يقام على مساحة 1700 م٢،و يضم 76 محلا تجاريا، و 15 محل استثماري، ويشمل كافة الباعة الجائلين من السوق العشوائي القديم، حيث تم تسكينهم في السوق المطور لتحقيق الانضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات.

و أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من نقل وتسكين كافة أصحاب الأحقيات بسوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة بحي الضواحى ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التشغيل التجريبي للسوق والبدء في ممارسه النشاط التجاري للمحال التى تسكينها ،وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة بوحدات آمنة كاملة المرافق.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تصميم السوق ، والذي يعد نقلة حضارية في الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة ، و أشار محافظ بورسعيد أنّ السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة لبيع الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والمنتجات المتنوعة لتوفير احتياجات المواطنين وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع الحى ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات ، مؤكدا علي تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

ومن جانبهم ، وجه أهالي " خديجة " الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على جهود التطوير الغير مسبوقة التي شهدتها منطقة خديجة بالكامل ، مشيدين باهتمام محافظ بورسعيد البالغ بتطوير حي الضواحي و تزويده بالمشروعات الخدمية و الحضارية التي ترتقي بحياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم .