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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك 5 آلاف مواطن الإفطار الرمضاني .. صور

بحضور أكثر من 5000
بحضور أكثر من 5000 من أبنائها بورسعيد تشهد أكبر مائدة إفطار

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، أكثر من 5000 من أهالي محافظة بورسعيد ، الإفطار الرمضاني ، والذي نظمته محافظة بورسعيد داخل مركز شباب القابوطي بحي الضواحي. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة وسمر موافي رئيس حي الضواحي و القيادات التنفيذية و الشعبية و الدينية.

واصطف المواطنون لتناول الإفطار الرمضاني في جو أسري تسوده المحبة والمودة والسعادة بين جميع طوائف المجتمع .

بحضور أكثر من 5000 من أبنائها بورسعيد تشهد أكبر مائدة إفطار جماعي

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أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاركة أهالي بورسعيد  في حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمته محافظة بورسعيد، بهدف  تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع البورسعيدي ، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء المحافظة.

بحضور أكثر من 5000 من أبنائها بورسعيد تشهد أكبر مائدة إفطار جماعي

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ودعا محافظ بورسعيد أن يعيد الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المعظم دائما على مصر وابنائها في خير ورخاء، وأن يديم المحبة والترابط والوحدة بين أبناء المحافظة، مؤكدا أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون  بين فئات المجتمع.

هنأ محافظ بورسعيد المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية مع المواطنين في جو أسري.

كما تحدث اللواء عادل الغضبان مع أهالي المحافظ حول التنمية التي جرت مؤخرا ببورسعيد في العديد من المجالات، وتطلعات المواطنين لمزيد من التنمية والتقدم لمحافظة بورسعيد.

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