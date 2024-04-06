للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر.. محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة الإنجيلية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وفد من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وهنأ وفد الكنيسة محافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، و أن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

محافظ بورسعيد يستقبل وفد من الكنيسة الانجيلية 1000288344 1000288338 1000288353 1000288341 1000288335 1000288332 1000288347 1000288350 1000288329

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدًا صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.