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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر.. محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة الإنجيلية

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وفد من الكنيسة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وفد من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

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وهنأ وفد الكنيسة محافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، و أن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

محافظ بورسعيد يستقبل وفد من الكنيسة الانجيلية

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من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدًا صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

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