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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة بورسعيد تنظم إفطارا جماعيا لأهالي الزهور والضواحي والمناخ .. غدا

أفطار جماعي فى بورسعيد
أفطار جماعي فى بورسعيد

تنظم محافظة بورسعيد إفطار جماعي لأهالي الزهور والضواحي و المناخ ، وذلك بمركز شباب القابوطي، غدا السبت الموافق 6 أبريل الجاري ، بهدف  تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع البورسعيدي ، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط و المحبة بين جميع أبناء المحافظة. 

جاء ذلك في إطار حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على مشاركة كافة أطياف المجتمع البورسعيدي الإفطار الرمضاني.

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ودعا محافظ بورسعيد أن يعاد شهر رمضان المعظم دائما على مصر وابنائها في خير ورخاء ، وأن يديم المحبة و الترابط والوحدة بين أبناء المحافظة ، مؤكدا علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون بين فئات المجتمع البورسعيدي.

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