محافظة بورسعيد تنظم إفطارا جماعيا لأهالي الزهور والضواحي والمناخ .. غدا

تنظم محافظة بورسعيد إفطار جماعي لأهالي الزهور والضواحي و المناخ ، وذلك بمركز شباب القابوطي، غدا السبت الموافق 6 أبريل الجاري ، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع البورسعيدي ، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط و المحبة بين جميع أبناء المحافظة.

جاء ذلك في إطار حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على مشاركة كافة أطياف المجتمع البورسعيدي الإفطار الرمضاني.

ودعا محافظ بورسعيد أن يعاد شهر رمضان المعظم دائما على مصر وابنائها في خير ورخاء ، وأن يديم المحبة و الترابط والوحدة بين أبناء المحافظة ، مؤكدا علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون بين فئات المجتمع البورسعيدي.