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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية يشاركان أهالي بورفؤاد أداء صلاة التراويح

يرافقه رئيس الأكاديمية
يرافقه رئيس الأكاديمية البحرية محافظ بورسعيد

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، صلاة التراويح، بالمسجد الكبير ببورفؤاد، وسط تواجد حشد من أهالي مدينة بورفؤاد، وبحضور العميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التنفيذية.

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وتوجه محافظ بورسعيد بالتهنئة للمصليين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، متمنيا أن تنعاد هذه المناسبات على بلدنا في خير ورخاء وتنمية .

وتحدث محافظ بورسعيد مع عدد من أهالي بورفؤاد حول التطورات التي شهدتها المدينة مؤخرا و تطلعاتهم نحو مزيد من التنمية والتطوير ، كما توجه أهالي المدينة بخالص الشكر لمحافظ بورسعيد على جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات.

يرافقه رئيس الأكاديمية البحرية محافظ بورسعيد يؤدى صلاة التراويح بالمسجد الكبير

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واعتاد محافظ بورسعيد  على مشاركة المواطنين أداء صلاة التراويح ،  وذلك منذ بداية شهر رمضان المعظم  يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وأمان.

بورسعيد بورفؤاد أداء صلاة التراويح الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شهر رمضان المعظم

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