محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية يشاركان أهالي بورفؤاد أداء صلاة التراويح

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، صلاة التراويح، بالمسجد الكبير ببورفؤاد، وسط تواجد حشد من أهالي مدينة بورفؤاد، وبحضور العميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التنفيذية.

وتوجه محافظ بورسعيد بالتهنئة للمصليين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، متمنيا أن تنعاد هذه المناسبات على بلدنا في خير ورخاء وتنمية .

وتحدث محافظ بورسعيد مع عدد من أهالي بورفؤاد حول التطورات التي شهدتها المدينة مؤخرا و تطلعاتهم نحو مزيد من التنمية والتطوير ، كما توجه أهالي المدينة بخالص الشكر لمحافظ بورسعيد على جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات.

يرافقه رئيس الأكاديمية البحرية محافظ بورسعيد يؤدى صلاة التراويح بالمسجد الكبير 1000287823 1000287781 1000287790 1000287814 1000287802 1000287793 1000287778 1000287808 1000287784 1000287796 1000287787 1000287799 1000287811 1000287820 1000287826

واعتاد محافظ بورسعيد على مشاركة المواطنين أداء صلاة التراويح ، وذلك منذ بداية شهر رمضان المعظم يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وأمان.