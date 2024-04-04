محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية يشاركان أهالي بورفؤاد أداء صلاة التراويح

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، صلاة التراويح، بالمسجد الكبير ببورفؤاد، وسط تواجد حشد من أهالي مدينة بورفؤاد، وبحضور العميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التنفيذية.
وتوجه محافظ بورسعيد بالتهنئة للمصليين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، متمنيا أن تنعاد هذه المناسبات على بلدنا في خير ورخاء وتنمية .
وتحدث محافظ بورسعيد مع عدد من أهالي بورفؤاد حول التطورات التي شهدتها المدينة مؤخرا و تطلعاتهم نحو مزيد من التنمية والتطوير ، كما توجه أهالي المدينة بخالص الشكر لمحافظ بورسعيد على جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات.
واعتاد محافظ بورسعيد على مشاركة المواطنين أداء صلاة التراويح ، وذلك منذ بداية شهر رمضان المعظم يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وأمان.