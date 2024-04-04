محافظ بورسعيد: الانتهاء من إقامة 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه تم الانتهاء من إقامة ٤ مطبات صناعية بشارع ٢٣ ديسمبر ، حيث تم تنفيذ ٢ مطب صناعي أمام كلية العلوم و ٢ مطب صناعي أمام القرية الإوليمبية مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة ، حرصا على سلامة المواطنين و لتحقيق السيولة المرورية في حركة المشاة والسيارات .
و كان محافظ بورسعيد قد وجه قبل مرور ٢٤ ساعة ، بالبدء الفوري في إقامة المطبات الصناعية ، بشارع ٢٣ ديسمبر ، خلال تفقده موقع حادث طلبة كلية العلوم بشارع ٢٣ ديسمبر ، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين