محافظ بورسعيد: الانتهاء من إقامة 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه تم الانتهاء من إقامة ٤ مطبات صناعية بشارع ٢٣ ديسمبر ، حيث تم تنفيذ ٢ مطب صناعي أمام كلية العلوم و ٢ مطب صناعي أمام القرية الإوليمبية مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة ، حرصا على سلامة المواطنين و لتحقيق السيولة المرورية في حركة المشاة والسيارات .

مطبات صناعية أمام كلية علوم بورسعيد 1000287537 1000287534 1000287525 1000287546 1000287540 1000287498 1000287552 1000287543 1000287555 1000287549 1000287501 1000287528

و كان محافظ بورسعيد قد وجه قبل مرور ٢٤ ساعة ، بالبدء الفوري في إقامة المطبات الصناعية ، بشارع ٢٣ ديسمبر ، خلال تفقده موقع حادث طلبة كلية العلوم بشارع ٢٣ ديسمبر ، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين