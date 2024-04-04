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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من إقامة 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر

مطبات صناعية أمام
مطبات صناعية أمام كلية علوم بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه تم الانتهاء من إقامة ٤ مطبات صناعية بشارع ٢٣ ديسمبر ، حيث تم  تنفيذ ٢ مطب صناعي أمام كلية العلوم و ٢ مطب صناعي أمام القرية الإوليمبية مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة ، حرصا على سلامة المواطنين و لتحقيق السيولة المرورية في حركة المشاة والسيارات .

مطبات صناعية أمام كلية علوم بورسعيد

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إعادة تخطيط منطقة 6 c بحي المناخ في بورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل أسر المتوفين في حادث أمام كلية العلوم| صور

 و كان محافظ بورسعيد قد وجه قبل مرور ٢٤ ساعة ، بالبدء الفوري في إقامة المطبات الصناعية ، بشارع ٢٣ ديسمبر ، خلال تفقده موقع حادث طلبة كلية العلوم بشارع ٢٣ ديسمبر ، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين

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