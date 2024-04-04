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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة تخطيط منطقة 6 c بحي المناخ في بورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بدراسة تطوير وإعادة تخطيط منطقة 6 c بحي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم صباحا ، اجتماعا ، لمناقشة ودراسة إمكانية تطوير و إعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ ، و ذلك في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات .

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببوسعيد ، والعميد نعمان على رئيس حى المناخ والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة و الجهات المختصة ( المشروعات و الاسكان و التخطيط العمراني و المساحة والأملاك و حماية أملاك الدولة و الشئون القانونية و التعاون الانتاجي )

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور إمكانية تطوير المنطقة وإعادة تخطيطها بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة و إعادة تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .

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ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في الحصر الميداني بواسطة الجهات المختصة من المحافظة ، و وضع دراسة لإمكانية تخطيط المنطقة و حصر ومراجعة الكيانات الموجودة بها .

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة تطوير وإعادة تخطيط منطقة 6 c بحي المناخ

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كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة تختص بمتابعة مستجدات العمل أولا بأول ، برئاسة محافظ بورسعيد و عضوية نائب المحافظ والسكرتير العام ، و الجهات المختصة من الإسكان و المشروعات والتعاون الإنتاجي و الإملاك و حماية أملاك الدولة والمساحة و الشئون القانونية ، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات لسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواعيد الزمنية المقررة .

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