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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يزور أسر حادث كلية العلوم ويقدم خالص التعازي

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور أسر حادث " كلية العلوم " و يقدم العزاء

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم عصرا ، أسر ضحايا حادث كلية العلوم والذي وقع أول أمس بشارع ٢٣ ديسمبر ، وأسفر عن وفاة ٣ طلاب من كلية العلوم و سيدة .

محافظ بورسعيد يزور أسر حادث " كلية العلوم " و يقدم خالص التعازي لأسر المتوفيين

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و تقدم محافظ بورسعيد بخالص العزاء و المواساة لأسر المتوفيين ، داعيا الله أن يلهم أسرهم و أصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان ، و أن يتقبلهم الله من الشهداء و يجعل لهم نصيبا في الفردوس الأعلى .

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وأبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حزنه الشديد علي وفاة الطلاب في هذا الحادث الأليم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

و كان محافظ بورسعيد قد نعى في بيان رسمي سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اثر الحادث أليم، وقدم خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

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