محافظ بورسعيد يزور أسر حادث كلية العلوم ويقدم خالص التعازي

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم عصرا ، أسر ضحايا حادث كلية العلوم والذي وقع أول أمس بشارع ٢٣ ديسمبر ، وأسفر عن وفاة ٣ طلاب من كلية العلوم و سيدة .

محافظ بورسعيد يزور أسر حادث " كلية العلوم " و يقدم خالص التعازي لأسر المتوفيين 1000287387 1000287386 1000287385 1000287384 1000287382 1000287383 1000287379 1000287380 1000287381 1000287376 1000287377 1000287378 1000287373 1000287374 1000287375 1000287370 1000287371 1000287372 1000287367 1000287368 1000287369

و تقدم محافظ بورسعيد بخالص العزاء و المواساة لأسر المتوفيين ، داعيا الله أن يلهم أسرهم و أصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان ، و أن يتقبلهم الله من الشهداء و يجعل لهم نصيبا في الفردوس الأعلى .

وأبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حزنه الشديد علي وفاة الطلاب في هذا الحادث الأليم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

و كان محافظ بورسعيد قد نعى في بيان رسمي سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اثر الحادث أليم، وقدم خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.