بورسعيد.. مدرسة القناة الإعدادية للبنين تحصد لقب أوائل الطلبة لعام 2024

كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، المدارس الفائزة فى مسابقة المديرية لأوائل الطلبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وفاز على مستوى بورسعيد بالمركز الأول مدرسة القناة الإعدادية للبنين بمجموع ١١٥.٥ درجة وبالمركز الثاني مدرسة النصر الإعدادية للبنين بمجموع ١٠٩.٥ درجة والمركز الثالث مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمجموع ١٠٨ درجة، وذلك بعد أن تنافست المدارس المشاركة بنظام الإقصاء في الأدوار التمهيدية الأولى ونظام الدوري في الأدوار النهائية، طبقًا للائحة المسابقة.

وكيل تعليم بورسعيد يكرم المدارس الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة أوائل الطلبة 1000287130 1000287118 1000287166 1000287169 1000287109 1000287136 1000287145 1000287112 1000287100 1000287160 1000287097 1000287178 1000287172 1000287085 1000287148 1000287133 1000287175 1000287091 1000287094 1000287163

تأتي المسابقة في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم بإجراء مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية "عربي" سنويا، تحت إشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية.

وحققت المسابقة نجاحا ملموسا في بورسعيد بمشاركة فرق ٦٣ مدرسة بالمرحلة الاعدادية بإجمالي ٤٤١ طالبا وطالبا و١٨٠ موجها ومشرفا على جميع مراحل المسابقة.