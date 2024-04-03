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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

بورسعيد.. مدرسة القناة الإعدادية للبنين تحصد لقب أوائل الطلبة لعام 2024

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يكرم المدارس الفائزة بالمراكز الأولى

كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، المدارس الفائزة فى مسابقة المديرية لأوائل الطلبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وفاز على مستوى بورسعيد بالمركز الأول مدرسة القناة الإعدادية للبنين بمجموع ١١٥.٥ درجة وبالمركز الثاني مدرسة النصر الإعدادية للبنين بمجموع ١٠٩.٥ درجة والمركز الثالث مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمجموع ١٠٨ درجة، وذلك بعد أن تنافست المدارس المشاركة بنظام الإقصاء في الأدوار التمهيدية الأولى ونظام الدوري في الأدوار النهائية، طبقًا للائحة المسابقة.

وكيل تعليم بورسعيد يكرم المدارس الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة أوائل الطلبة

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تأتي المسابقة في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم بإجراء مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية "عربي" سنويا، تحت إشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية.

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وحققت المسابقة نجاحا ملموسا في بورسعيد بمشاركة فرق ٦٣ مدرسة بالمرحلة الاعدادية بإجمالي ٤٤١ طالبا وطالبا و١٨٠ موجها ومشرفا على جميع مراحل المسابقة.

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