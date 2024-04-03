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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يوقع بروتوكول "تطوير حى الضواحى" مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

محافظ بورسعيد يوقع
محافظ بورسعيد يوقع بروتوكول" مشروع تطوير حى الضواحى 4"

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بروتوكول عقد مشروع تطوير حى الضواحى (4) بين محافظة بورسعيد وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة تمويل من الاتحاد الاوروبى بمبلغ 10.6 مليون جنيه بهدف احلال وتجديد شبكات الصرف الصحى.

وحضر توقيع البرتوكول بديوان عام محافظة بورسعيد، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، والدكتور خالد نصر رئيس منطقة القناة وسيناء واادكتور وائل حامد مدير فرع الجهاز ببورسعيد، والمهندسة امل الالفي مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات، وسمر الموافي رئيس حي الضواحي .

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بوفد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، موجها بالشكر للرئيس التنفيذي للجهاز باسل رحمي على جهود التعاون المستمر و المثمر في العديد من المجالات.

ولفت إلى أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من مشروعات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر ، في العديد من المجالات، خاصة في مجال مشروعات الشباب الصناعية ، متطرقا للحديث عن تجربة بورسعيد الرائدة في مجال المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد ، التي ساهمت في دعم الصناعة المحلية و توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، كما ساهمت في جعل صغار الشباب المستثمرين من كبار رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط ، متمنيا أن يكون التعاون دائما في صالح أبناء بورسعيد ويحقق مزيد من التنمية والتقدم للمحافظة.

محافظ بورسعيد يوقع بروتوكول" مشروع تطوير حى الضواحى 4" مع جهاز تنمية المشروعات

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وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذا لا يعد التعاون الأول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث أن التعاون مستمر مع الجهاز منذ 2019 وسبق تنفيذ مشروعات بقيمة 51.2  جنيه ، تنقسم الى ترميم وصيانة عدد 4 مدارس ومركز شباب القابوطى بقيمة 18 مليون جنيه واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بقيمة 33.2  مليون جنيه.

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وخلال اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "شركاء النجاح " يبرز إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في العديد من المجالات، مؤكدا أن محافظة بورسعيد كانت حريصة على تطوير ورفع كفاءة المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين فى مختلف المجالات وعلى راسها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

من جانبه، توجه باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، بالشكر لمحافظ بورسعيد على جهود الدعم والتعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، مشيدا بما لمسه من تطور غير مسبوق على أرض بورسعيد، التي أصبح يشيد بها القاصي والداني، نتيجة الإنجازات الكبيرة في جميع المجالات .

وفي ختام اللقاء ، تبادل محافظ بورسعيد و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، الدروع تقديرا للجهود المشتركة ، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية بين الجانبين.

بورسعيد الاتحاد الأوروبي الاستثمار الأوروبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بنك الاستثمار الأوروبي

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