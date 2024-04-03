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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بإغلاق البوابة الرئيسية لكلية العلوم وفتح الجانبية| صور

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بتطوير منطقة كلية علوم

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،خلال تفقده اليوم موقع حادث طلاب كلية العلوم، بالبدء في إغلاق البوابة الرئيسية لكلية العلوم المطلة على شارع ٢٣ ديسمبر و فتح البوابة الجانبية للكلية، لتيسير حركة مرور الطلاب و المواطنين، والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بتطوير منطقة كلية علوم

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كما وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنطقة بحري كلية العلوم، وشرق كلية العلوم، ورفع كافة المخالفات والاشغالات في محيط المنطقة، مع فتح الطريق المؤدي لمحور الرحاب وتقاطع شارع العبور وصولا لشارع النصر وكلية العلوم.

 ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و رؤساء أحياء الزهور والمناخ ، ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المرور ، وجهاز تعمير بورسعيد  ومقاولي المشروع .
 

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وشدد محافظ بورسعيد على سرعة تنفيذ خطة التطوير ، على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات الجارية في العديد من القطاعات بمحافظة بورسعيد .

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