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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100 الف جنيه لكل فائز بمسابقة بورسعيد الرمضانية لحفظ القرآن الكريم

مسابقة بورسعيد الرمضانية
مسابقة بورسعيد الرمضانية للقرأن الكريم

أعلنت اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني برئاسة اللواء عادل الغضبان، قبل قليل، أسماء الـ 10 الفائزون في التصفيات النهائية، والبالغ عددهم 10 حافظين لكتاب الله كاملا بالأحكام والتجويد.


وأعلن الاعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني أن الفائزون هم: حمزه عمرو عباس محمد حمليط، وعائشة عوض محمد الجمل، وأحمد يسري علي السيد، وأحمد أشرف ابراهيم فهيم، وإسراء علاء عبد الجليل شوشة، وساره محمد مختار جابر، ومحمد أحمد عبد العزيز أبو جبل، وحمزه علاء عبد الجليل شوشه، وابتهال كمال عبد العظيم سليمان، ومنه الله عبد الله محمد عبد الله.

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مليون جنيه جوائز .. الفائزون بمسابقة شهر رمضان فى بورسعيد


وأكد الإعلامي عادل مصيلحي أن الجوائز سوف يتم تقديمها في حفل بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وسوف يحصل كل متسابق علي 100 الف جنيها، ليكون اجمالي الجوائز المقدمة مليون جنيها مصريا.


يذكر أن مسابقة الفائزون في رمضان قد تقدم لها 52  متسابقا، وتم اختبارهم أمام لجنة مشكلة من الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ببورسعيد، والدكتور عصام هيبة مدير إدارة شرق، وعصام فاروق مدرس قراءات بالأزهر الشريف، وحددت اللجنة الـ 10 فائزون السابق ذكرهم.

بورسعيد التصفيات النهائية الابتهال الديني القران الكريم حفظ القرآن الكريم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

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