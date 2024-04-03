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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء المصابين بحادث تصادم طريق المطرية- بورسعيد

ارشيفيه
ارشيفيه

حصل " صدى البلد " على أسماء  متوفاة ومصابين فى حادث تصادم ٢ مينى باص على طريق المطرية- بورسعيد.

 وهم بسملة محمد عباس 18 عاما  مقيمة المطرية "جثة هامدة" ، نبيل إبراهيم هلال 43 عاما مقيم العصافرة مطرية مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وتم نقله لمستشفى30 يونيو بورسعيد،  أحمد على الساهى 29 عاما مقيم العصافرة- مطرية مصاب باشتباه كسر بالضلوع وتم نقله الى مستشفى 30 يونيو ببور سعيد، إبراهيم مصطفى الارغا 27  عاما مقيم العصافرة - مطرية  مصاب باشتباه بعد الارتجاج  وتم نقله الى مستشفى30 يونيو ببورسعيد،  بلال رمضان علوش 30 عاما مقيم العصافرة مطرية ومصاب باشتباه خلع بالكتف الايسر وتم نقله الى مستشفى. 30 يونيو ببور سعيد،  إبراهيم عوض عوض 58 عاما مقيم العصافرة -مطرية ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى  وتم نقله الى مستشفى الزهور ببور سعيد،  خالد عبده عمار 19 عاما مقيم العصافرة  بالمطرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله الى مستشفى الزهور ببور سعيد،  حسن السيد الغريب 25 عاما مقيم المطرية ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله الى مستشفى 30 يونيو ببورسعيد،  احمد عبد الرؤوف محمد 22 عاما مقيم المطرية مصاب بجرح قطعى بالحاجب الايسر 7 سم
وتم نقله الى مستشفى 30 يونيو ببور سعيد،  علا عيسى زكريا 35 عاما مقيم المطرية ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله الى مستشفى 30 يونيو ببور سعيد،  محمد السيد عبده 25 عاما  مقيم  المطرية ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وتم نقله الى مستشفى. 30 يونيو ببور سعيد ،فاطمة القطب فراج 18 عاما مقيم المطرية ومصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وتم نقلها الى مستشفى 30 يونيو بورسعيد و دينا يوسف يوسف 34 عاما مقيمة المطرية ومصابة باشتباه كسر بالعمو الفقرى وتم  نقلهاالى مستشفى30 يونيو بور سعيد.


وتلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم 2مينى باص  على طريق المطرية- بورسعيد مما اسفر عن وقوع  مصرع بسملة محمد عباس 18 عاما مقيمة المطرية فيما اصيب" 22 شخصا اخرين أثناء توجههم لعملهم .


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة23 شخصا  بإصابات متفرقة وتم نقل 12 مصابا الى مستشفى 30يونيو ببورسعيد ، 10  مصابين  الى مستشفى بور سعيد وتم نقل مصاب الى مستشفى المطرية   لتلقى علاجهم.
جار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.
 

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