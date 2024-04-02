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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مليون جنيه جوائز .. الفائزون بمسابقة شهر رمضان فى بورسعيد

الفائزون فى رمضان
الفائزون فى رمضان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والإبتهال الديني عن رصد مبلغ مليون جنيها مصريا جوائز للفائزون من أبناء محافظة بورسعيد، والبالغ عددهم 10 فائزون، علي أن يحصل كل منهم علي 100 الف جنيها مصريا.

أعلن الاعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن مسابقة الفائزون في رمضان جاءت استجابة لتوجيه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا، وتقدم لها 52 متسابقا، وجميعهم مستوفون للشروط وأهمها أن يكون من أبناء بورسعيد.

أشار مصيلحي أن لجنة التحكيم المكونة من الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بمحافظة بورسعيد، والدكتور عصام هيبة مدير إدارة شرق، وعصام فاروق مدرس قراءات بالأزهر الشريف، قد اختبرت الـ 52 متسابق في حفظ القران كاملا بالتجويد والأحكام، وتقوم الأن بتجميع درجات وتقييم كل محكم، علي أن يتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن أسماء الفائزين.

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أوضح الإعلامي عادل مصيلحي أن الفائزون في رمضان تهدف لاحياء روح المسابقات الرمضانية، وتقدر الحافظين ومكافآت كبيرة ليقبل غيرهم علي حفظ القرآن، كما أنها تكتشف حافظون وأصوات حسنة من أبناء بورسعيد، يمكن أن يؤهلون للمشاركة في المسابقة الدولية والتي يشارك بها متسابقون من أكثر من 60 دولة، وتقام تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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