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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس قائد سيارة علوم بورسعيد الطائشة 4 أيام على ذمة التحقيقات | تفاصيل

صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على احد ضحايا حادث بورسعيد

قررت نيابة بورسعيد العامة حبس المتهم قائد سيارة كلية العلوم الطائشة التى أودت بحياة 3 طلاب وسيدة عصر أمس أثناء انتظارهم بجانب الطريق لاستقلال سيارة ميكروباص عقب خروجهم من نطاق كليات الجامعة . 

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وعرض المتهم لؤي السيد الصعيدى طالب بكلية حقوق بورسعيد على النيابة العامة التى أصدرت قرارها بحبس المتهم على ذمة التحقيقات واستكمال الاستماع الي شهود العيان وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة . 

كان الآلاف من أهالى بورسعيد أدوا صلاة الجنازة على الضحايا الأربعة بمسجدى الحسين والكريم ورافقوا الجثامين الي مثواهم الاخير . 

ومن جانبه نعى محافظ بورسعيد ضحايا الحادث داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان. 

أصدرت جامعة بورسعيد بيانا نعت خلاله طلابها الثلاثة ضحايا الحادث معربة عن خالص حزن جميع المنتمين للجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وقيادات لفراق الطلاب داعية الله لهم بأن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان . 

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