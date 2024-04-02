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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بورسعيد تودع جثمان الشامى آخر ضحايا حادث سيارة كلية العلوم الطائشة

الفقيد محمد الشامي
الفقيد محمد الشامي

ودع الآلاف من أهالى بورسعيد أخر ضحايا حادث سيارة كلية العلوم الطائشة عقب صلاة الجنازة عليه فى مشهد مهيب اعقبها مصاحبة الجثمان الى مسواه الأخير بمقابر الأسرة.  

كان أهالى بورسعيد وزملاء الفقيد محمد الشامى رابع ضحايا حادث سيارة كلية العلوم الطائشة أدوا صلاة الظهر على جثمان الفقيد بعد وصوله المسجد ليودعوا اخر الضحايا بالحادث .

كان آلاف المواطنين من أهالي بورسعيد ودعوا فجر اليوم ضحيتين  من ضحايا سيارة كلية علوم بورسعيد الطائشة بعد أداء صلاة الجنازة عليهما من مسجد الحسين بحي المناخ فى بورسعيد.

 

كان جثمان المتوفيين  محمد خميس وعمر شريف الطالبان بجامعة بورسعيد اللذين لقيا حتفهما في الحادث وصلا إلى مسجد الحسين لأداء صلاة الجنازة .

ونعي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، أمس الإثنين، إثر حادث أليم.

وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

كان الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد نعى فى وقت سابق  بخالص الحزن وفاة أبناء الجامعة ،  محمد خميس ، عمر شريف ، محمد الشامي الذين راحوا ضحية حادث السيارة الطائشة الأليم امام كلية العلوم عصر اليوم .

كان جميع مصابي حادث كلية العلوم جامعة بورسعيد لفظوا انفاسهم الأخيرة متأثرين باصابتهم عقب أن صدمتهم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية الحقوق عصر اليوم أثناء انتظارهم ميكروباص لنقلهم إلى مساكنهم

وأكدت هيئة الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد وفاة المصابين الأربعة متأثرين بالإصابات التي أحدثت بهم نتاج الحادث.

كانت جهود ضباط ادارة البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور فى بورسعيد برئاسة المقدم احمد عبد الناصر نجحت فى ضبط المتهم فى واقعة حادث كلية علوم بورسعيد و التي اسفرت عن مصرع ٣ و إصابة اخرين .

وكان اللواء مازن صبرى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد امر بسرعة ضبط المتهم المتسبب فى حادث كلية علوم بورسعيد عقب فراره من منطقة الحادث خوفا من بطش المواطنين.

وتواصل وحدة مباحث الزهور فى بورسعيد تحرياتها حول ملابسات الحادث وأسباب وقوعه عقب مراجعة الإدارة العامة للمرور للوقوف على صاحب السيارة وضبط المتهم عقب تحديد هوية قائدها الطالب بكلية حقوق بورسعيد .

كان شارع ٢٣ ديسمبر فى محافظة بورسعيد شهد عصر اليوم حادث مأسوى أسفر عن مصرع ٣ بينهم سيدة و إصابة اخران نتيجة رعونة لسائقين بينهم طالب بكلية حقوق .

 

صلى عليه الآلاف.. جنازة ضحية سيارة كلية علوم بورسعيد | صور

محافظ بورسعيد ينعى 3 طلاب وسيدة توفوا بحادث كلية علوم

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات فى مشهد مأسوى هرع المواطنين لنجدة المصابين بينما تمكن الطالب من الفرار

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