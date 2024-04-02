صلى عليه الآلاف.. جنازة ضحية سيارة كلية علوم بورسعيد | صور

أدى الآلاف من أهالي بورسعيد صلاة الجنازة منذ قليل على،جثمان إحدى ضحايا حادث سيارة كلية العلوم الطائشة التى راح ضحيتها ٣ طلاب بجامعة بورسعيد وسيدة .

ماذا بينك وبين الله ليصلي عليك الآلاف..جنازة ضحية سيارة كلية علوم بورسعيد 1000286169 1000286168 1000286167 1000286165 1000286166 1000286173 1000286170 1000286171 1000286172 1000286174 1000286175

كان جثمان الفقيدة إلى رحمة مولاها رضا السيد البدوى البالغة من العمر ٥٠ عام وصل الي مسجد الحسين بحي المناخ فى بورسعيد.

هذا وبدا الحزن على جموع المصلين ابناء بورسعيد من الآلاف المحتشدة لأداء الصلاة فى المسجد وساحاته الخارجية المحيطة به

هذا ونعي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اليوم الاثنين، اثر حادث أليم.

وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

كان الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد نعى فى وقت سابق بخالص الحزن وفاة أبناء الجامعة ، محمد خميس ، عمر شريف ، محمد الشامي الذين راحوا ضحية حادث السيارة الطائشة الأليم امام كلية العلوم عصر اليوم .

ودعا رئيس جامعة بورسعيد المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان

كان جميع مصابي حادث كلية العلوم جامعة بورسعيد لفظوا انفاسهم الأخيرة متأثرين باصابتهم عقب أن صدمتهم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية الحقوق عصر اليوم أثناء انتظارهم ميكروباص لنقلهم إلى مساكنهم

وأكدت هيئة الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد وفاة المصابين الأربعة متأثرين بالاصابات التى احدثت بهم نتاج الحادث.

كانت جهود ضباط ادارة البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور فى بورسعيد برئاسة المقدم احمد عبد الناصر نجحت فى ضبط المتهم فى واقعة حادث كلية علوم بورسعيد و التي اسفرت عن مصرع ٣ و اصابة اخرين .

وكان اللواء مازن صبرى مساعد وزير الداخلية لامن بورسعيد امر بسرعة ضبط المتهم المتسبب فى حادث كلية علوم بورسعيد عقب فراره من منطقة الحادث خوفا من بطش المواطنين.

هذا وتواصل وحدة مباحث الزهور فى بورسعيد تحرياتها حول ملابسات الحادث وأسباب وقوعه عقب مراجعة الإدارة العامة للمرور للوقوف على صاحب السيارة وضبط المتهم عقب تحديد هوية قائدها الطالب بكلية حقوق بورسعيد .

كان شارع ٢٣ ديسمبر فى محافظة بورسعيد شهد عصر اليوم حادث مأسوى أسفر عن مصرع ٣ بينهم سيدة و إصابة اخران نتيجة رعونة لسائقين بينهم طالب بكلية حقوق .



كان سكان منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر أمام كلية العلوم جامعة بورسعيد هرعوا على حادث صدم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية حقوق فى سباق مع آخر قام بصدم ٥ مواطنين كانوا ينتظرون استقلال سيارة ميكروباص أمام الكلية على بعد أمتار قليلة من مبني الإدارة العامة للمرور.

واسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات فى مشهد مأسوى هرع المواطنين لنجدة المصابين بينما تمكن الطالب من الفرار

كانت مستشفي الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد استقبلت ٣ مصابين

نتيجه تصادم سياره ملاكى تبين انهم رضا السيد البدوي ٥٠ سنه

غيبوبه تامه و توفت داخل المستشفي والمصاب محمد خميس احمد زكي والمصاب محمد عبدالله الشامي وتوفيا فى المستشفي

واستقبلت المستشفي ذاتها محمود محمود شريف احمد احمد جثه هامده

كما استقبلت مستشفي النصر التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد جثة المتوفى عمر شريف ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.