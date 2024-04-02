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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صلى عليه الآلاف.. جنازة ضحية سيارة كلية علوم بورسعيد | صور

الآلاف يؤدون صلاة
الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على إحدى ضحايا سيارة كلية علوم

أدى الآلاف من أهالي بورسعيد صلاة الجنازة منذ قليل على،جثمان إحدى ضحايا حادث سيارة كلية العلوم الطائشة التى راح ضحيتها ٣ طلاب بجامعة بورسعيد وسيدة .

ماذا بينك وبين الله ليصلي عليك الآلاف..جنازة ضحية سيارة كلية علوم بورسعيد

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كان جثمان الفقيدة إلى رحمة مولاها رضا السيد البدوى البالغة من العمر ٥٠ عام وصل الي مسجد الحسين بحي المناخ فى بورسعيد. 

 

هذا وبدا الحزن على جموع المصلين ابناء بورسعيد من الآلاف المحتشدة لأداء الصلاة فى المسجد وساحاته الخارجية المحيطة به 

محافظ بورسعيد ينعى 3 طلاب وسيدة توفوا بحادث كلية علوم

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هذا ونعي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اليوم الاثنين، اثر حادث أليم.

وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

 

كان الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد نعى فى وقت سابق  بخالص الحزن وفاة أبناء الجامعة ،  محمد خميس ، عمر شريف ، محمد الشامي الذين راحوا ضحية حادث السيارة الطائشة الأليم امام كلية العلوم عصر اليوم .

ودعا رئيس جامعة بورسعيد المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
كان جميع مصابي حادث كلية العلوم جامعة بورسعيد لفظوا انفاسهم الأخيرة متأثرين باصابتهم عقب أن صدمتهم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية الحقوق عصر اليوم أثناء انتظارهم ميكروباص لنقلهم إلى مساكنهم

وأكدت هيئة الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد وفاة المصابين الأربعة متأثرين بالاصابات التى احدثت بهم نتاج الحادث.

 

كانت جهود ضباط ادارة البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور فى بورسعيد برئاسة المقدم احمد عبد الناصر نجحت فى ضبط المتهم فى واقعة حادث كلية علوم بورسعيد و التي اسفرت عن مصرع ٣ و اصابة اخرين .

وكان اللواء مازن صبرى مساعد وزير الداخلية لامن بورسعيد امر بسرعة ضبط المتهم المتسبب فى حادث كلية علوم بورسعيد عقب فراره من منطقة الحادث خوفا من بطش المواطنين.

هذا وتواصل وحدة مباحث الزهور فى بورسعيد تحرياتها حول ملابسات الحادث وأسباب وقوعه عقب مراجعة الإدارة العامة للمرور للوقوف على صاحب السيارة وضبط المتهم عقب تحديد هوية قائدها الطالب بكلية حقوق بورسعيد .

كان شارع ٢٣ ديسمبر فى محافظة بورسعيد شهد عصر اليوم حادث مأسوى أسفر عن مصرع ٣ بينهم سيدة و إصابة اخران نتيجة رعونة لسائقين بينهم طالب بكلية حقوق .


كان سكان منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر أمام كلية العلوم جامعة بورسعيد هرعوا على حادث صدم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية حقوق فى سباق مع آخر قام بصدم ٥ مواطنين كانوا ينتظرون استقلال سيارة ميكروباص أمام الكلية على بعد أمتار قليلة من مبني الإدارة العامة للمرور.  

واسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات فى مشهد مأسوى هرع المواطنين لنجدة المصابين بينما تمكن الطالب من الفرار

كانت مستشفي الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد استقبلت ٣ مصابين 
نتيجه تصادم سياره ملاكى تبين انهم رضا السيد البدوي ٥٠ سنه 
غيبوبه تامه و توفت داخل المستشفي والمصاب محمد خميس احمد زكي والمصاب محمد عبدالله الشامي وتوفيا فى المستشفي

واستقبلت المستشفي ذاتها محمود محمود شريف احمد احمد جثه هامده

كما استقبلت مستشفي النصر التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد جثة المتوفى عمر شريف ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.  

 

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