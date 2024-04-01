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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد بتركيب ألواح طاقة شمسية لمدينة بورفؤاد و3 أحياء

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بتركيب ألواح طاقة شمسية لمدينة بورفؤاد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الإثنين؛ لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، المهندسة غادة الجندي المدير التنفيذي لمصنع الطاقة المتجددة التابع للهيئة العربية للتصنيع، المهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، رؤساء الأحياء.

واستعرض المحافظ مع الحضور، منظومة عمل الخلايا الشمسية والمستخدمة أعلى المباني الحكومية، مؤكدا أهمية هذه المنظومة وفائدتها؛ باعتبارها من مصادر الطاقة النظيفة التي توفر مصدرا إضافيا للطاقة وتوليد الكهرباء لا يسبب أضرارا للبيئة المحيطة .

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ووجه محافظ بورسعيد بتركيب ألواح طاقة شمسية لمدينة بورفؤاد وحي الشرق، والضواحي، والزهور، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لخلايا الطاقة الشمسية أعلى المباني الحكومية، واستخدام الطرق الأمثل والأحدث فى الاعتماد على مصادر الإضاءة.

ووجه بعمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة بشوارع المحافظة، والتي تأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق لتوفير كل الخدمات للمواطنين.

محافظ بورسعيد :يوجه بتركيب ألواح طاقة شمسية لمدينة بورفؤاد وحي الشرق والضواحي

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كما وجه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للمهندسة غادة الجندي؛ لتطوير منظومة الخلايا الشمسية داخل بورسعيد، مؤكدا توفير كل الدعم للارتقاء بتلك المنظومة، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة، تماشيا مع التنمية الملموسة على أرض المحافظة.

ومن جهتها، وجهت المهندسة غادة الجندي، الشكر لمحافظ بورسعيد، لجهوده الملموسة على أرض المحافظة من أعمال التطوير التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات.

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