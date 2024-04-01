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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظة إطاحة سيارة طائشة فى بورسعيد بـ 4 مواطنين أمام كلية العلوم | شاهد

حادث سيارة
حادث سيارة

حصل “صدى البلد” على صورة من إحدى كاميرات المراقبة بشارع ٢٣ ديسمبر فى بورسعيد ترصد لحظة اطاحة العربة الطائشة بضحايا حادث كلية العلوم الذين لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم عصر اليوم . 

أوضحت الكاميرا التى رصدت لحظة وقوع حادث كلية علوم بورسعيد ٣ شباب يعبرون الشارع أمام بوابة كلية علوم للجهة المقابلة لانتظار سيارة ميكروباص تقلهم الي منازلهم وصادف الأمر عبور سيدة منتقبة فى ذات التوقيت لتأتى سيارة طائشة تطيح بهم أسفل مجموعة من السيارات تقف على ذات الجانب.  

ومن جانبه نعى الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد بخالص الحزن وفاة أبناء الجامعة ،  محمد خميس، عمر شريف، محمد الشامي الذين راحوا ضحية حادث السيارة الطائشة الأليم أمام كلية العلوم عصر اليوم .

ودعا رئيس جامعة بورسعيد المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


كان جميع مصابي حادث كلية العلوم جامعة بورسعيد لفظوا انفاسهم الأخيرة متأثرين باصابتهم عقب أن صدمتهم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية الحقوق عصر اليوم أثناء انتظارهم ميكروباص لنقلهم إلى مساكنهم.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد وفاة المصابين الأربعة متأثرين بالاصابات التى احدثت بهم نتاج الحادث.

كانت جهود ضباط ادارة البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور فى بورسعيد برئاسة المقدم احمد عبد الناصر نجحت فى ضبط المتهم فى واقعة حادث كلية علوم بورسعيد و التي اسفرت عن مصرع ٣ و اصابة اخرين .

وكان اللواء مازن صبرى مساعد وزير الداخلية لامن بورسعيد امر بسرعة ضبط المتهم المتسبب فى حادث كلية علوم بورسعيد عقب فراره من منطقة الحادث خوفا من بطش المواطنين.

وتواصل وحدة مباحث الزهور فى بورسعيد تحرياتها حول ملابسات الحادث وأسباب وقوعه عقب مراجعة الإدارة العامة للمرور للوقوف على صاحب السيارة وضبط المتهم عقب تحديد هوية قائدها الطالب بكلية حقوق بورسعيد .

كان شارع ٢٣ ديسمبر فى محافظة بورسعيد شهد عصر اليوم حادث مأسوى أسفر عن مصرع ٣ بينهم سيدة و إصابة اخران نتيجة رعونة لسائقين بينهم طالب بكلية حقوق .


كان سكان منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر أمام كلية العلوم جامعة بورسعيد هرعوا على حادث صدم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية حقوق فى سباق مع آخر قام بصدم ٥ مواطنين كانوا ينتظرون استقلال سيارة ميكروباص أمام الكلية على بعد أمتار قليلة من مبني الإدارة العامة للمرور.  

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات فى مشهد مأسوى هرع المواطنين لنجدة المصابين بينما تمكن الطالب من الفرار.

كانت مستشفي الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد استقبلت ٣ مصابين 
نتيجه تصادم سياره ملاكى تبين انهم رضا السيد البدوي ٥٠ سنة غيبوبه تامة وتوفت داخل المستشفي والمصاب محمد خميس احمد زكي والمصاب محمد عبدالله الشامي وتوفيا فى المستشفي.

واستقبلت المستشفي ذاتها محمود محمود شريف احمد احمد جثه هامدة.

كما استقبلت مستشفي النصر التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد جثة المتوفى عمر شريف ووضعت تحت تصرف النيابة العامة. 

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