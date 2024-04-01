مصرع شخص في حادث تصادم بكفر شكر بالقليوبية

شهد طريق "بنها - المنصورة"، أمام قرية كفر عامر بكفر شكر بالقليوبية، حادث تصادم لدراجة نارية تسبب في مصرع قائدها أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "عبد الرحمن محمد" 63 سنة، بالمعاش، إثر حادث مروري، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لإتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث بقرية كفر عامر رضوان، وتبين من تحريات المباحث أنه لقي مصرعه أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر بمسجد على طريق "بنها - المنصورة" بالبر الشرقي بقرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.