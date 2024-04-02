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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

52 متسابقا يتنافسون بـ"الفائزون في رمضان" في بورسعيد

52 متسابقا يتنافسون
52 متسابقا يتنافسون في الفائزون في رمضان ببورسعيد

أقامت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اختيارات المتقدمين لمسابقة الفائزون في رمضان، والذي بلغ عددهم 52 متسابقا ومتسابقة كبار وصغار، من أبناء محافظة بورسعيد، وذلك بالتزامن مع أيام القرآن في العشر الأواخر من رمضان.


ويرأس اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي كان قد وجه بإقامة المسابقة الرمضانية، وذلك بعد أن حققت المسابقة الدولية نجاحا كبيرا، وشارك بها ممثلون عن أكثر من 60 دولة، وأقيم خلالها اجتماع اللجنة التنسيقية للمسابقات الدولية، وشارك بها رؤساء المسابقات القرآنية حول العالم.

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وقامت لجنة التحكيم المشكلة من: الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ببورسعيد، والدكتور عصام هيبة مدير إدارة شرق، وعصام فاروق مدرس قراءات بالأزهر الشريف، باختبار المتقدمين في حفظ القران كاملا بالأحكام والتجويد، علي أن يفوز من بينهم 10 حافظين لكتاب الله عز وجل، وشارك في فاعليات المنافسات الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بورسعيد.

52 متسابقا يتنافسون في الفائزون في رمضان ببورسعيد

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ومن جانبه أكد الإعلامي عادل مصيلحي المشروف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن اللجنة العليا للمسابقة سوف تعلن عن أسماء 10 فائزون من بين الـ 52 المتقدمين، وسوف يقام حفل ختام بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، يتم خلال تكريم الفائزون في رمضان، وتكون المكافآت المالية المقدمة كبيرة، وذلك تشجيعا لحفظة كتاب الله بالأحكام والتجويد.

بورسعيد العشر الأواخر من رمضان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حفظ القرآن الكريم حفظة كتاب الله عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

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