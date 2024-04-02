حدادا على أرواح طلاب الجامعة.. محافظ بورسعيد يقرر إلغاء الإفطار الجماعي

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلغاء حفل الإفطار الجماعي للأحياء وإدارات المحافظة والذي كان من المقرر إقامته غدا الأربعاء بنادي العاملين، حزنا علي وفاة 3 طلاب جامعيين وسيدة، وحدادًا علي أرواحهم الطاهرة.

وأبدي محافظ بورسعيد حزنه الشديد علي وفاة الطلاب في هذا الحادث الأليم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة ما كان لها أن تقيم حفلا للافطار وهناك حزن علي ابنائها الطلاب الأبرياء والفقيدة.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد نعي في بيان رسمي سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، أمس الاثنين، اثر الحادث أليم، وقدم خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.