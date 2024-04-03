محافظ بورسعيد يتفقد موقع حادث طلبة كلية العلوم ويوجه بإقامة مطبات صناعية| صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم صباحا ، موقع حادث طلبة كلية العلوم بشارع ٢٣ ديسمبر ، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين ، رافقه خلالها رؤساء أحياء الزهور والمناخ ، ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المرور ، و جهاز تعمير بورسعيد ومقاولو المشروع .

محافظ بورسعيد يوجه بإقامة ٤ مطبات صناعية أمام كلية العلوم و القرية الإوليمبية 1000286625 1000286619 1000286634 1000286622 1000286604 1000286643 1000286646 1000286607

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء الفوري في إقامة مطبات صناعية ، مشددا على إقامة ٤ مطبات صناعية بشارع ٢٣ ديسمبر على أن يتم تنفيذ ٢ مطب صناعي أمام كلية العلوم و ٢ مطب صناعي أمام القرية الأوليمبية .

ووجه المحافظ بالبدء في تنفيذ المطبات الصناعية خلال اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة ، التي تضمن تحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة المرور والسيارات والحفاظ على سلامة المواطنين .