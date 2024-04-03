عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد موقع حادث طلبة كلية العلوم ويوجه بإقامة مطبات صناعية| صور

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بإقامة ٤ مطبات صناعية أمام كلية العلوم

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم صباحا ، موقع حادث طلبة كلية العلوم بشارع ٢٣ ديسمبر ، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين ، رافقه خلالها رؤساء أحياء الزهور والمناخ ، ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المرور ، و  جهاز تعمير بورسعيد  ومقاولو المشروع .

محافظ بورسعيد يوجه بإقامة ٤ مطبات صناعية أمام كلية العلوم و القرية الإوليمبية

1000286625
1000286625
1000286619
1000286619
1000286634
1000286634
1000286622
1000286622
1000286604
1000286604
1000286643
1000286643
1000286646
1000286646
1000286607
1000286607

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء الفوري في إقامة مطبات صناعية ، مشددا على إقامة ٤ مطبات صناعية بشارع ٢٣ ديسمبر على أن يتم تنفيذ ٢ مطب صناعي أمام كلية العلوم و ٢ مطب صناعي أمام القرية الأوليمبية .

مليون جنيه جوائز .. الفائزون بمسابقة شهر رمضان فى بورسعيد

تعليم بورسعيد يحتفل باليوم العالمي للتوعية بالتوحد

 ووجه المحافظ بالبدء في تنفيذ المطبات الصناعية خلال اليوم  مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة ، التي تضمن تحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة المرور والسيارات والحفاظ على سلامة المواطنين .

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سلامة المواطنين عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مطبات صناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

موضوعات متعلقة

مصرع عاملة وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم جنوب ببورسعيد| صور

مليون جنيه جوائز .. الفائزون بمسابقة شهر رمضان فى بورسعيد

تعليم بورسعيد يحتفل باليوم العالمي للتوعية بالتوحد

حدادا على أرواح طلاب الجامعة.. محافظ بورسعيد يقرر إلغاء الإفطار الجماعي

حبس قائد سيارة علوم بورسعيد الطائشة 4 أيام على ذمة التحقيقات | تفاصيل

52 متسابقا يتنافسون بـ"الفائزون في رمضان" في بورسعيد

بورسعيد تودع جثمان الشامى آخر ضحايا حادث سيارة كلية العلوم الطائشة

آلاف البورسعيدية يودعون ضحايا حادث سيارة كلية العلوم |صور

ترشيحاتنا

أكثر من 7 آلاف سجين.. العاهل الأردني يصادق على قانون عفو عام

ارتفاع أسعار النفط إلى ما دون الـ90 دولارا للبرميل

البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

داليا السواح: الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة «ضرورة» للمرحلة الجديدة

مصر تستقبل 66 ألف طن قمح عبر ميناء دمياط

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ