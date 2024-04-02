تعليم بورسعيد يحتفل باليوم العالمي للتوعية بالتوحد

شارك الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، قيادات التعليم الاحتفال باليوم العالمي للتعريف بالتوحد وذلك أمام مبني ديوان المديرية مرتدين اللون الأزرق.

وأكد الدكتور محمد عبد التواب، أنه وجه بإضاءة مبنى الديوان العام للمديرية فى بورسعيد باللون الأزرق وذلك من ضمن مظاهر إحياء اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، والذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام.

تعليم بورسعيد يحتفل باليوم العالمي للتوحد 1000286504 1000286488 1000286494 1000286491 1000286497 1000286500

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المديرية تحتفي باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد سعيا للوصول بالمجتمع المحيط بهم إلى فهمهم واستيعاب حالتهم، والتعامل بما يتناسب والتكيف معهم، موضحا أهمية تقدير المواطنين ذوي التوحد، وأهمية عدم التنمر على أي طفل منهم، والعمل على رفع روحهم المعنوية بالمعاملة الطيبة، والاهتمام والرعاية.