تعليم بورسعيد يحتفل باليوم العالمي للتوعية بالتوحد

شارك الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، قيادات التعليم الاحتفال باليوم العالمي للتعريف بالتوحد وذلك أمام مبني ديوان المديرية مرتدين اللون الأزرق.
وأكد الدكتور محمد عبد التواب، أنه وجه بإضاءة مبنى الديوان العام للمديرية فى بورسعيد باللون الأزرق وذلك من ضمن مظاهر إحياء اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، والذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام.
ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المديرية تحتفي باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد سعيا للوصول بالمجتمع المحيط بهم إلى فهمهم واستيعاب حالتهم، والتعامل بما يتناسب والتكيف معهم، موضحا أهمية تقدير المواطنين ذوي التوحد، وأهمية عدم التنمر على أي طفل منهم، والعمل على رفع روحهم المعنوية بالمعاملة الطيبة، والاهتمام والرعاية.