بورسعيد.. تسليم شهادات وجوائز مسابقة الفائزون في رمضان لـ10 من حفظة كتاب الله

سلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاربعاء، شهادات وجوائز مسابقة الفائزون في رمضان، وذلك لـ 10 من الحافظين لكتاب الله بالأحكام والتجويد، وذلك بمشاركة الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية، وحضور الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ياسر علام رئيس منطقة بورسعيد الأزهرية.







وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي حرصه الشديد علي إقامة المسابقات القرآنية، وأشار أن الفائزون في رمضان جاءت بعد نجاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في دورتها السابعة، والتي شارك بها متسابقون من 50 دولة، واجتمع خلال رؤساء المسابقات الدولية في العالم.

محافظ بورسعيد يُسلم جوائز الفائزون في رمضان للحافظين لكتاب الله مليون جنيه| صور 1000286930 1000286943 1000286955 1000287005 1000287011 1000286998 1000287022 1000286881 1000286919 1000286988 1000286869 1000286878 1000286982 1000286923 1000286885 1000286934 1000286974 1000286900 1000286891 1000286907



ومن جانبه أكد الإعلامي عادل مصيلحي أن تنظيم الفائزون في رمضان جاء استجابة لتوجيه محافظ بورسعيد، مشيرا أن بورسعيد دائما راعية لحفظة القرآن، وأنها استطاعت أن تقيم مسابقة دولية ناجحة لـ 7 دورات، حتي انها لم تنقطع في وقت كورونا، حتي كانت المسابقة الدولية الوحيدة التي أقيمت في هذا الوقت، وتقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وحصل الفائزون علي مليون جنيها بقيمة 100 ألف لكل واحد منهم، وهم حمزه عمرو عباس محمد حمليط، وعائشة عوض محمد الجمل، وأحمد يسري علي السيد، وأحمد أشرف إبراهيم فهيم، وإسراء علاء عبد الجليل شوشة، وساره محمد مختار جابر، ومحمد أحمد عبد العزيز أبو جبل، وحمزه علاء عبد الجليل شوشه، وابتهال كمال عبد العظيم سليمان، ومنه الله عبد الله محمد عبد الله.







وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي التقاط الصور التذكارية مع الفائزون في رمضان، وتكريمهم بشهادات التقدير، والتأكيد علي ضرورة استكمال حفظهم للقرآن وحث كل زملائهم والمجتمع علي أهمية حفظ كتاب الله.