وكيل تعليم بورسعيد: المعلم المتميز يستخدم وسائل تدريس ويطورها وينميها

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، حفل ختام الأنشطة التربوية بمدرسة المروة الإعدادية للبنات.

وأكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بورسعيد أن ما نشاهده من أعمال متميزة يدل على أن إدارة المدرسة وفريق العمل يعملون بحب تحت مظلة هدف وطنى واحد وهو اكتشاف وصقل مواهب الطالبات.

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية للمروة الإعدادية للبنات 1000286794 1000286824 1000286812 1000286800 1000286791 1000286815 1000286797 1000286821 1000286806 1000286809 1000286803

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن أى معلم يستخدم الوسائل التعليمية ويطورها وينميها ويستخدمها فهو معلم متميز ومبدع، مقدما الشكر لكل القائمين والمشرفين على العروض الموسيقية والرياضية.

وعلى هامش الاحتفالية تفقد وكيل تعليم بورسعيد معرض المدرسة الدائم للانشطة التربوية واستمع لشرح الطالبات وكيفية استخدام الوسائل التعليمية والمجسمات لشرح وتبسيط المواد الدراسية.