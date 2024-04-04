محافظ بورسعيد يستقبل أسر المتوفيين في حادث أمام كلية العلوم | صور

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، أسر ضحايا حادث كلية العلوم والذي وقع بشارع ٢٣ ديسمبر ، وأسفر عن وفاة ٣ طلاب من كلية العلوم و سيدة ، وذلك بمكتبه بالديوان العام ، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد محافظ بورسعيد أن مكتبه مفتوح دائما لأسر المتوفيين في أي وقت ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لأسر حادث كلية العلوم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم .

و دعا محافظ بورسعيد للمتوفيين أن يتقبلهم الله من الشهداء و ينعم عليهم بالفردوس الأعلى ، وأن يلهم أسرهم و أصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان .

وكان محافظ بورسعيد قد زار أسر المتوفيين أمس ، لتقديم العزاء و المواساة لذويهم ، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان