أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، صلاة التراويح بمسجد الحسين الكائن بحي المناخ ، بحضور الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف والشيخ ياسر علام مدير عام المنطقة الأزهرية ، والاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفواد ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وشهد محافظ بورسعيد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل مسجد الحسين ، حيث قدم الحفل الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ، و بدأت مراسم الاحتفال بليلة القدر بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ حسان حسن .

وسط الآلاف من أبناء المحافظة محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة القدر بمسجد الحسين 1000288202 1000288208 1000288217 1000288178 1000288181 1000288187 1000288223 1000288211 1000288196 1000288226 1000288175 1000288214 1000288184 1000288205 1000288190 1000288193 1000288172 1000288220 1000288199

وخلال كلمة مدير مديرية أوقاف بورسعيد أشار فيها إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى- عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء ، وتلاها كلمة الشيخ ياسر علام مدير عام المنطقة الأزهرية واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية.

ووجه محافظ بورسعيد ، التهنئة لأبناء بورسعيد بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.