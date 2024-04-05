محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة القدر بمسجد الحسين

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، صلاة التراويح بمسجد الحسين الكائن بحي المناخ ، بحضور الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف والشيخ ياسر علام مدير عام المنطقة الأزهرية ، والاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفواد ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
وشهد محافظ بورسعيد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل مسجد الحسين ، حيث قدم الحفل الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ، و بدأت مراسم الاحتفال بليلة القدر بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ حسان حسن .
وخلال كلمة مدير مديرية أوقاف بورسعيد أشار فيها إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى- عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء ، وتلاها كلمة الشيخ ياسر علام مدير عام المنطقة الأزهرية واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية.
ووجه محافظ بورسعيد ، التهنئة لأبناء بورسعيد بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.