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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجهزة كهربائية لـ60 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد المقبلين على الزواج| صور

توزيع أجهزة كهربائية
توزيع أجهزة كهربائية ل ٦٠ شاب وفتاة ببورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم السبت ، و الاستاذ باسم الفره مدير عام المتابعة بالنبك الزراعي المصري،بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام ،فعاليات حفل توزيع أجهزة كهربائية لعدد(٦٠) شاب وفتاة من أبناء بورسعيد المقبلين على الزواج ،و ذلك ضمن الاحتفالات بـ ليلة القدر .  
جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ،واللواء محمد حسنيي مدير الجهاز التنفيذي ،و الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ،وجمال زين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للشباب والفتيات، المقبلين على الزواج متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة وموفقة ،داعيا الشباب للعمل المستمر لتوفير حياة كريمة وبناء اسره تتحلي بالقيم والمبادئ الأخلاقية معربا عن سعادته بتقديم الدعم الدائم لأبناء محافظة بورسعيد .

جاء ذلك وسط أجواء احتفالية كبيره من أبناء المحافظة ووسط حاله من الفرحة والسعادة على وجوه الشباب ، الذين أعربوا عن سعادتهم موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على اللفتة الطيبة.

وقام محافظ بورسعيد بتسليم،   ٦٠شاب وفتاة من أبناء بورسعيد الأجهزة الكهربائية ( غسالة و ثلاجة وبوتاجاز) ،ومفروشات  بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة بورسعيد.

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توزيع أجهزة كهربائية ل ٦٠ شاب وفتاة ببورسعيد

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