تخصيص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر في بورسعيد وبورفؤاد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام، ومديرى المديريات ومديرى الهيئات، ورؤساء الأحياء، ومدينة بورفؤاد، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة الاستعداد المبكر لتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك،مؤكدا بان مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

ووجه التهنئة للحاضرين بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا المولي- عز وجل- أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وخلال الاجتماع وجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل ، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، وبتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

وشدد محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل الي ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد ،فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ و مداخل بورسعيد.

الغضبان: يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات بورسعيد الخدمية بعيد الفط 1000288990 1000288993 1000289014 1000289020 1000289005 1000288999 1000288984 1000289017 1000289008 1000289011 1000288987 1000289002 1000288981 1000288978 1000288996

وشدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد، موجها الأحياء وشرطة المرافق بالتعامل بكل حزم مع كل أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة .