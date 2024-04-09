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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

برئاسة الأنبا تادرس.. وفد كنسي لتهنئة محافظ بورسعيد بعيد الفطر المبارك

صدى البلد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين ، وفدا من قيادات الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد  للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، و أن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

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برئاسة الانبا تادرس وفد كنسي لتهنئة محافظ بورسعيد بعيد الفطر المبارك

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ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة،والإنبا تادرس  مؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

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