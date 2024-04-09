برئاسة الأنبا تادرس.. وفد كنسي لتهنئة محافظ بورسعيد بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين ، وفدا من قيادات الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، و أن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

برئاسة الانبا تادرس وفد كنسي لتهنئة محافظ بورسعيد بعيد الفطر المبارك 1000289966 1000289965 1000289964 1000289961 1000289962 1000289963 1000289960 1000289959 1000289958 1000289957

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة،والإنبا تادرس مؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.