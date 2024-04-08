عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات المتهم في حادث كلية علوم بورسعيد: كنت سايق بجنون

حادث كلية علوم بورسعيد
حادث كلية علوم بورسعيد

أدلى المتهم في حادث الدهس بكلية علوم بورسعيد بأقواله خلال التحقيقات حيث قرر بأنه كان يقود المركبة بسرعة زائدة تسببت في فقدان السيطرة عليها.

النيابة تكشف تفاصيل جديدة في حادث كلية علوم بورسعيد

وتابع المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة في حادث دهس كلية علوم بورسعيد، خبطتهم غصب عني عشان مقدرتش أسيطر على العربية وجريت عشان كنت خايف من الناس.

txt

تبلغ 3 أعوام.. الاحتلال يقر بقـتل طفلة فلسطينية خلال حادث الدهس بالقدس

txt

محافظ بورسعيد يستقبل أسر المتوفين في حادث أمام كلية العلوم| صور

ورد إلى النيابة العامة بلاغ شرطة النجدة المؤرخ في ١/ ٤/ ٢٠٢٤ بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بور سعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا  وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار.

باشرت النيابة العامة من فورها تحقيقات حادث كلية علوم بورسعيد، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم، وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم،

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم في حادث دهس بورسعيد وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبية وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.

بورسعيد علوم بورسعيد حادث دهس حى الزهور تحقيقات النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تكشف كواليس وتحقيقات حادثة دهس طلاب كلية العلوم

صدى البلد يؤكد انتفاء علاقة فندق الميراج بقضية الاستيلاء على أموال ضرائب فيلات التجمع

نص شهادة الرقابة الإدارية في أكبر قضية رشوة بوزارة البترول |خاص

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

فلوس وخروف وسيارات وراتب .. رشاوي لمسئول كبير بالبترول |خاص

خطف أنثى .. إحالة مسئول بـ حديقة الأسماك للمحاكمة | خاص

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

ماذا قالت المباحث عن عصابة مهجة للتنقيب عن الآثار ؟

ترشيحاتنا

صلوا التراويح.. سحب وملوثات تعوق رؤية هلال عيد الفطر من مرصد حلوان

متى عيد الفطر ؟ دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شوال

مسئول أمريكي يوضح حقيقة وجود تحركات إيرانية لتنفيذ ضربة انتقامية

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

فلسطين تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر |موعد الصلاة في المسجد الأقصي

البيت الأبيض: بايدن تواصل مع الرئيس السيسي بشأن التوصل إلى اتفاق جديد في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ