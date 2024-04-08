اعترافات المتهم في حادث كلية علوم بورسعيد: كنت سايق بجنون

أدلى المتهم في حادث الدهس بكلية علوم بورسعيد بأقواله خلال التحقيقات حيث قرر بأنه كان يقود المركبة بسرعة زائدة تسببت في فقدان السيطرة عليها.

النيابة تكشف تفاصيل جديدة في حادث كلية علوم بورسعيد

وتابع المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة في حادث دهس كلية علوم بورسعيد، خبطتهم غصب عني عشان مقدرتش أسيطر على العربية وجريت عشان كنت خايف من الناس.

ورد إلى النيابة العامة بلاغ شرطة النجدة المؤرخ في ١/ ٤/ ٢٠٢٤ بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بور سعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار.

باشرت النيابة العامة من فورها تحقيقات حادث كلية علوم بورسعيد، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم، وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم،

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم في حادث دهس بورسعيد وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبية وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.