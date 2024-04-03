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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بني سويف تنظم عدداً من الزيارات لمؤسسات رعاية الأيتام بالمحافظة

نائب رئيس جامعة بني
نائب رئيس جامعة بني سويف

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق، عميد الكلية، وبحضور الدكتورة مني كمال، وكيل الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين، عدداً من الزيارات لدور ومؤسسات رعاية الأيتام بمحافظة بني سويف، احتفالاً بيوم اليتيم الذي يأتي في الأول من أبريل كل عام.

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وأكد الدكتور منصور حسن، أن جامعة بني سويف تحرص كل عام على الاحتفال بيوم اليتيم، انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع المحيط والتواصل مع مختلف الفئات به، ولكن الاحتفال هذا العام جاء مختلفاً من خلال الذهاب مباشرة لدور الأيتام ورؤيتهم وإدخال البهجة والسرور عليهم من خلال تقديم الهدايا العينية والمادية.

من جانبه، قال الدكتور سامح المراغي إن احتفال الجامعة بيوم اليتيم، شهد زيارة مدرسة التربية الفكرية، ودار “أولادنا” بشرق النيل، حيث تم توزيع الهدايا العينية والمادية على الأيتام من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية، كما تمت زيارة دار رعاية الأيتام، ومؤسسة الصحة النسائية لرعاية الفتيات اليتيمات، وتوزيع الهدايا على الأيتام من  الأطفال والفتيات.

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