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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل 89 سائحاً على متن باخرتين خلال رحلتهما بين أسوان والقاهرة

صدى البلد

استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين" مصر وكروان فيجن ( فنادق عائمة) خلال رحلتيهما بين أسوان والقاهرة ، وعلى متنهما فوجان قوامهما 89 من السياح متعددي الجنسيات، وكان في استقبالهم، رانيا عزت مدير عام السياحة ، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم" أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، علاوة على توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

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من جانبها قالت رانيا عزت مدير السياحة، ان أعضاء الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.

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