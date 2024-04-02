بني سويف .. تخصيص 143 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، توجيهاته لمسؤولى الأوقاف، بالإعداد لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد، والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الرحمن نصر، لمراجعة الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها، ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى المراكز والمدن، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة ، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

أعلن المحافظ بأنه قد تقرر إقامة شعائر صلاة العيد في 143 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع،بواقع 34ساحة بمركز ومدينة بني سويف " 10 بندر+24 مركز"،و12ساحة بمركز ومدينة الواسطى،و20ساحة بمركز ومدينة الفشن،و16بمركز ومدينة سمسطا، و24في مركز ومدينة ببا ، و22 ساحة في مركز ومدينة اهناسيا، و15 بمركز ومدينة ناصر.

من جهته أشار وكيل الأوقاف، إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من تجهيز ساحات المساجد، وتخصيص 2 خطيب لكل ساحة "أساسي واحتياطي"، حيث تم تحديد الساحات في بندر بني سويف، وهي (ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز، استاد التربية و التعليم بحي مقبل ، مجمع الجزيرة، السلام خلف الشبان ، التسامح بحي الحميات ،الرضا بالمدينة السكنية، الخلفاء الراشدين خلف الاستاد، مركز شباب العبور بجوار مسجد على راغب ، مركز شباب صلاح سالم بجوار مجمع الرحمة، مركز شباب الحمرايا شرق النيل )

وفي مركز بني سويف ( مركز شباب اهوة ، مركز شباب اهناسيا الخضراء ، ساحة عزبة عويس بمنشأة عويس، مركز شباب باروط، مركز شباب الوقف ، مركز شباب الكوم الأحمر ، مركز شباب بني هارون، مركز شباب الزرابي ،مركز شباب الدوية، مركز شباب تزمنت،ساحة مسجد الغربي بالحلابية، مركز شباب بني بخيت ، مركز شباب الدوالطة, مركز شباب بني موسى، مركز شباب إبشنا ،،مركز شباب باها ، ساحة الجمعية الزراعية بالحاجر ، مركز شباب السعادنة، ساحة المسجد الكبير بأبوسليم، مركز شباب شريف باشا،مركز شباب دموشيا، مركز شباب الحكامنة،مركز شباب بليفيا، مركز شباب الحاجري

وفي مركز ومدينة اهناسيا ( بجوار مسجد عمر بن الخطاب بالبندر ، بجوار مسجد الرحمن البحري بالعواونة، بجوار نقطة شرطة البديني ،بجوار مسحد الرحمن البحري منشأة الأمراء،بجوار جمعية منهرو الزراعية، مركز شباب كوم الرمل، معهد منيل هانئ الديني،مركز شباب قاي، بجوار مسجد السلام بسدمنت، بجوار مسجد التقوى بسدمنت،معهد ميانة الديني، بجوار مسجد الرحمة عزبة الوكيل قلها،مركز شباب النويرة، جمعية النويرة الزراعية ، مركز شباب بني هاني ، الجمعية الزراعية بمنشأة الحاج، بجوار مسجد آل خطيب بمنهرو، سوق الثلاثاء ننا، بجوار مركز شباب كفر أبو شهبة ، جمعية براوة الزراعية ، مركز شباب قلها)

وفي مركز ومدينة الفشن ( الساحة الشعبية بالبندر ، بجوار مسجد الكبير المتعال، عادلكو الشقر، مركز شباب دلهانس ، مدرسة الشهيد حسن أبوغنيمة بشنرا، الرحمة القبلي ببني منين،النادي الرياضي بالفنت الشرقية، العزيز بالله بالفنت الشرقية ، مركز شباب تلت، الأنوار المحمدية بكفر طلا، عزبة محمد صالح بــ "طلا"، بجوار مسجد الرحمة بصفط الخرسا ، مركز شباب أبسوج ، النادي الرياضي ببني صالح ، النادي الرياضي باقفهص ، الصايم بصفط العرفا، التقوى صفط النور ، جمال شاكر "طلا"،ـ الصحابة بالكنيسة)

وفي مركز ومدينة سمسطا(مركز شباب البندر، مركز شباب الشنطور، مركز شباب دشطوط ، مسجد الإخلاص بدشاشة، مركز الشباب ببدهل ، النادي الرياضي العساكرة، المعهد الديني بمنشاة أبو مليح ، مدرسة الشهيد عمر بمازورا، المدرسة الابتدائية بنزلة الديب، بجوار مسجد الحق بالصعايدة ، عزبة أبة سالم، مدرسة معجون الابتدائية ، المدرسة الابتدائية بقرية الشماشرجي، ساحة مسجد أبو بكر الصديق بقفطان الغربية ، مركز شباب الكوم الأحمر، المهدي التلاية )

وفي ناصر (شارع بورسعيد أمام مسجد السبوعي ، الساحة الشعبية بالبندر ، مركز شباب الشناوية، مركز شباب دلاص، مركز شباب الرياض، مركز شباب بني عدي، مركز شباب الحمام ، مركز شبا طحا بوش، مركز شباب اشمنت، مركز شباب بهبشين ، مركز شباب الزيتون، مركز شباب دنديل ، مركز شباب الكوم ، مركز شباب طنسا، مركز شباب بني خليفة بالحمام )

وفي مركز ومدينةببا( مركزشباب ببا، مركز شباب جزيرة ببا، مركز شباب جبل النور، مركز شباب سدس، المعهد الديني بصفط راشين،مركز شباب صفط، مركز شباب أبو شربان ، ساحة بني مؤمنة ، ساحة مسجد الرحمن بفزارة ، مركز شباب طنسا،ساحة المسجد الكبير بنى عوض طنسا، ساحة المسجد الكبير ببني ماضي، مركز شباب غياضة الغربية ، مركز شباب غياضة الشرقية،مركز شباب بني البرانقة، مركز شباب بني قاسم، ساحة مسجد الأربعين بالضباعنة، مركز شباب كفر منصور، مركز شباب قمبش ، مركز شباب بني أحمد ،مركز شباب طوة، مركز شباب منيل موسي،المسجد الكبير عزبة البكرية القبلية ساحة مدرسة بطرشوب)

وفي الواسطى ساحات( الساحة الشعبية ، مركز شباب أطواب، المعهد الديني بكوم أبوراضي ، مركز شباب قمن ، المدرسة الإعدادية بالحومة، الجمعيةا لزراعية بعطف إفوة، مركز شباب ميدوم، مركز شباب إفوة، المعهد الديني باطواب، مركز شباب بني سليمان الميمون، الجمعية الزراعية بكفر أبجيج قمن العروس ، ساحة المسجد الكبير بأبوصير الملق.