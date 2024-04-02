بني سويف.. دعم دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي



التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مسؤولى مؤسسة نهضة بني سويف ، لمناقشة الخطوات اللازمة والمطلوبة لتنفيذ مشروع " تمكين مستدام" ،حيث شهد اللقاء حضور: الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة ، نهى محمد مدير التعاون الدولي و العلاقات العامة

وخلال اللقاء تم استعراض تفاصيل ومحاور عمل المشروع المزمع تنفيذه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسستي مصر الخير ونهضة بني سويف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ، ويهدف إلى تعزيز دور الجمعات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي، من خلال تحقيق عدة أهداف محددة تتضمن: تكوين وتفعيل شبكة من الجمعيات الأهلية المحلية المعنية بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، وإيجاد آلية فعالة للتنسيق بين المنظمة وكيانات المحكم المحلي وزيادة مشاركة المواطن في مبادرات تطبيق أهداف التنمية المستدامة

من جهته أكد المحافظ حرص المحافظة على دعم تنفيذ مثل تلك المشروعات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف منها ، خاصة وأن المشروع يركز على تعزيز دور ومشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في قضايا وملفات حيوية وهامة مثل التنمية المستدامة والعمل المناخي ، موجها باتخاذ ما يلزم نحو تشكيل مجلس استشاري للتنمية الشاملة المستدامة، يكون معنياً بمتابعة وتقييم الجهود المبذولة في هذا الملف