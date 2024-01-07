تبلغ 3 أعوام.. الاحتلال يقر بقـتل طفلة فلسطينية خلال حادث الدهس بالقدس

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن طفلة فلسطينية استشهدت من قبل عناصرها خلال عملية دهس عند نقطة تفتيش في القدس الشرقية.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت شرطة الاحتلال، إن سيارة على متنها رجل وامرأة وصلت إلى نقطة التفتيش بالقرب من مدينة بيدو بالضفة الغربية وصدمت ضابط شرطة الحدود عند نقطة التفتيش.

وأضافت الشرطة أن الضابط أصيب بجروح طفيفة، وفتح ضباط آخرون النار على السيارة، مما أسفر عن استشهاد كلا الركابين.

وأشارت "نتيجة لإطلاق النار، تعرضت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 3 سنوات للإصابة بجروح خطيرة، ليعلن وفاتها في مكان الحادث بعد فترة وجيزة".