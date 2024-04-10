خلال جولته عقب الصلاة.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالات عيد الفطر المبارك

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته عقب صلاة عيد الفطر المبارك، احتفالات المحافظة وأبنائها في عدد من الشوارع والميادين، بعيد الفطر المبارك، والتي تجلت في أبهى صورها من خلال انتشار الكرنفالات الشعبية في الشوارع، واكتساء سماء بورسعيد ببالونات و انتشار الأطفال مع ذويهم في الحدائق والشوارع في أجواء من السعادة والفرحة.

انتشار الكرنفالات الشعبية و مظاهر البهجة بشوارع وميادين بورسعيد 1000291198 1000291213 1000291225 1000291234 1000291219 1000291222 1000291231 1000290971 1000290962 1000290980 1000291237

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمواطنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، داعيا المواطنين باستغلال أجازة العيد لتجديد أواصر الصلة بين الأسر، والاستمتاع بزيارة المعالم الترفيهية والحضارية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين خلال عيد الفطر.

كما وجه بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد