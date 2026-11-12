كالاس: وقف إطلاق النار يجب أن يسبق أي مفاوضات بشأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الخميس، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا قبل البدء في أي مفاوضات بشأن اتفاق سلام، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القصف وحماية المدنيين .

وقالت كالاس، في تصريحات لدى وصولها إلى العاصمة الأيرلندية دبلن للمشاركة في اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى، للأسف، أي مؤشرات على وجود رغبة حقيقية في إحراز تقدم نحو السلام.

وشددت على أهمية الالتزام بالتسلسل الصحيح للخطوات، بحيث يبدأ المسار بوقف إطلاق النار، يليه التفاوض بشأن اتفاق سلام، ثم الانتقال إلى أي مناقشات أخرى تتعلق بالأمن أو الهيكل الأمني الأوروبي، معتبرة أن إثارة مسألة الهيكل الأمني الأوروبي في الوقت الراهن تصرف الانتباه عن الأولوية الأساسية، وهي وقف القتال وإنهاء عمليات القتل في أوكرانيا.

وأوضحت كالاس أن هناك بالفعل هيكلا أمنيا أوروبيا قائما، جرى إقراره في عدد من الوثائق والاتفاقيات الدولية، من بينها الوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي، واتفاق باريس، ومذكرة بودابست، مشيرة إلى أن روسيا وافقت على هذه الأطر الأمنية.