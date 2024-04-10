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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شلالات الفرحة تغمر ساحات صلاة العيد بمدينة بورفؤاد

شلالات الفرحة تغمر
شلالات الفرحة تغمر ساحات صلاة العيد بمدينة بورفؤاد

نظم  عدد مش شباب مدينة بورفؤاد وعدد من الجمعيات الأهلية بمحيط ساحة المسجد الكبير  ببورفؤاد، اليوم الأربعاء" شلالات الفرحة" لإدخال البهجة على نفوس أطفال المحافظة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على طريقة "شلالات بالونات الفرحة"، في أجواء تسودها البهجة والسعادة.

شلالات الفرحة تغمر ساحات صلاة العيد بمدينة بورفؤاد

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حيث شهدت محيط مساجد المحافظة انتشار الشباب علي أسطح المنازل لإلقاء البالونات علي المواطنين عقب صلاة العيد لتنتشر البهجة بين الأطفال والكبار.

 

وفي سياق متصل شهدت أماكن المتنزهات بمحافظة بورسعيد إقبالا كبيرا من المواطنين حيث شهد شارع طرح البحر ودليسبس وأيضا حديقة المنتزه المئات من المواطنين الذين قصدوها للتنزه عقب أداء صلاة العيد.

 

هذا وقد وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور  ومنع التكدس المروري.

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وكان قد  محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، ومؤكدًا على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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