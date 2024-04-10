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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يزور مستشفيات التأمين الصحي الشامل أول أيام عيد الفطر

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العمل داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل ، حيث زار محافظ بورسعيد مستشفي النصر التخصصي ، و كان في استقباله الدكتور أحمد حسن نائب مدير هيئة الرعاية الصحية و الدكتور أحمد مختار مدير المستشفى .

كما تفقد محافظ بورسعيد مجمع الشفاء الطبي ، وكان في استقباله دكتورة شيماء الخربوطلي مدير المجمع ، حيث تابع اللواء عادل الغضبان مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وجاهزية كافة المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك .

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و تابع المحافظ انتظام تقديم الرعاية الصحية والطبية داخل عددا  من الأقسام بمستشفيات النصر ومجمع الشفاء الطبي ،  للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك.

محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل ويقدم التهنئة للمرضى

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وهنأ محافظ بورسعيد المرضى بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم الشفاء العاجل وأن ينعاد عليهم تلك المناسبات في صحة وخير،  كما قدم التهاني القلبية لاطقم الأطباء والتمريض،  مشيدا بجهودهم المتواصلة في توفير الرعاية الصحية والطبية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك وتواجدهم الدائم بالمستشفيات استعدادا للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة خلال اجازة العيد.

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