انت السبب .. رئيس المصري يوجه اتهاما للحكم في خسارة فريقه أمام فيوتشر

أرجع كامل أبوعلى رئيس نادى المصري هزيمة فريقه أمس أمام مودرن فيوتشر إلى حكم اللقاء مشددا على غضبه لهزيمة فريقه للمرة الثانية على التوالى لذات السبب .

واتهم رئيس المصري فى تصريحات خاصة لصدى البلد خلال اتصال هاتفي حكم المباراة محمد عادل بشكل مباشر فى هزيمة فريقه أمام مودرن فيوتشر امس بقراراته التى من بينها رفض احتساب ضربتى جزاء للمصرى وطرد حسين السيد ليحرم فريقه من عنصر هام لمدة 50 دقيقة ، رغم استدعائه من قبل حكم الفيديو ، واعادته اللعبة أكثر من مرة .

وشدد رئيس المصري ان عناد الحكم تمكن منه فرفض التراجع عن قراره الذى أوضح له حكام الفار خطأه ، ومنحوه الفرصة لتصحيحه ، الا انه أصر على طرد اللاعب ، الذى اذا كان يرتدى قميص نادى اخر من اصحاب السطوة ، لما استطاع طرده .



وضرب رئيس المصري مثلا للعناد و التكبر وعدم الحيادية بواقعة مشابهة خلال ذات المباراة لمهاجم فيوتشر أحمد عاطف الحاصل على انذار ،والذي قدم فاصل تمثيلي فى منطقة جزاء المصرى على مرأى ومسمع من الجميع ، استحق عليها الانذار الثانى ، الا ان اللعبه مرت مرور الكرام ، وتغاضى الحكم عن عقابه ، وهو ما يثير الشبهات حول نية هذا الحكم، الذى لم يتوان عن طرد لاعب المصرى ، وهو ما يؤكد انه يكيل بمكيالين .

وتعجب رئيس النادى المصري من تعمد محاولة عرقلة مسيرة الفريق صاحب الشعبية و الجماهيرية لاقترابه من المشاركة فى البطولات الافريقية لصالح اندية الشركات متهما بعض العناصر بالاستفادة من تواجدها على حساب الاندية الشعبية ، وهو ما يضر بالمنظومة التى يشوبها شبهات تصل الى حد المؤامرة ، مما يؤثر بالسلب على المنتخب الوطنى وشعبية اللعبة .

وشدد كامل ابو على على النادى المصري أمن قومى ليس فى بورسعيد فقط ولكن فى مصر كلها.

وطالب أبوعلى بضرورة المحافظة على الاندية الجماهيرية التى تشهد سقوط بعضها كل موسم وتتقلص فى الدورى الممتاز الى حد كبير .